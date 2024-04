Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bandendiebstahl im Supermarkt

Lippetal-Oestinghausen (ots)

In einem Supermarkt in der Straße "Am Bahnhof" in Lippetal-Oestinghausen ist es am letzten Samstag um 19:15 Uhr zu einem Bandendiebstahl gekommen.

Drei bislang unbekannte Täter betraten den Supermarkt wobei einer von Ihnen sich auf bislang unbekannte Weise in den Lagerraum begab. Dort hebelte er die Tür zu einem Büroraum auf und entwendete zwei Kartons mit Zigaretten.

Als dieser Täter das Gebäude über einen Notausgang verließ, löste der Alarm aus. Die beiden anderen Täter versuchten noch, einen Mitarbeiter abzulenken und in Richtung des Einganges zu lotsen. Dieser ließ sich aber nicht beirren und ging durch das Lager zum Notausgang. Dort konnte er eine Person über den Parkplatz flüchten sehen. Bei der Flucht schmiss er die beiden Kartons in ein nahegelegenes Gebüsch.

Die anderen beiden Täter hatten in der Zeit ebenfalls den Supermarkt verlassen und flüchteten zusammen mit dem Dritten in einem schwarzen Audi A4 in Richtung Soest. Kennzeichen waren am Fahrzeug nicht angebracht.

Der Mitarbeiter des Supermarktes konnte zwei der drei Flüchtigen wie folgt beschreiben:

Person 1:

·männlich ·ca. 40 Jahre alt oder jünger ·ca. 180cm groß ·dunkle bis schwarze Haare ·Drei-Tage-Bart ·südeuropäischer Phänotyp ·ingesamt dunkle Kleidung

Person 2 (flüchtete mit den Zigaretten): ·schwarze Basecap ·schwarze Jacke ·schwarze Schuhe

Die dritte Person konnte der Zeuge nicht beschreiben.

Die Polizei fragt nun wer an diesem Abend etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den drei Flüchtigen oder zum Fluchtfahrzeug machen kann. Diejenigen sollen sich unter 02921 91000 bei der Polizei Soest melden oder einfach die nächste Polizeidienststelle aufsuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell