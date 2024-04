Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Scheidingen-Einbruch in zwei Firmen

Welver (ots)

Gleich in zwei Firmen, die in der Straße Am Bierbäumchen 30 ansässig sind, kam es in der Zeit zwischen dem 25. April, 16 Uhr und dem 26. April, 6 Uhr zu einem Einbruch. Die Täter verschafften sich jeweils durch ein Rolltor und ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Betrieben. Anschließend entwendeten die Einbrecher offenbar gezielt Edelmetall sowie Kupferschienen und Kabel und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell