POL-SO: Geseke - Einbruch in Spielhalle

Bad Sassendorf (ots) - Am 07.01.2024 zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde der 88- jährigen Geschädigten in einem Tanzcafé in Bad Sassendorf die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Mit der darin befindlichen EC-Karte wurden kurz darauf in der Volksbank Hellweg in Bad Sassendorf zwei Abhebungsvorgänge getätigt. Tatverdächtiger 1: Geschlecht : männlich ...

