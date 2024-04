POL-MG: Wohnungseinbrüche am Wochenende

Mönchengladbach, Rheydt (ots) - Ein 26-jähriger Mann aus Mönchengladbach hat am Freitagabend, 12. April 2024, gegen 21.45 Uhr auf der Polizeiwache Rheydt angezeigt, dass er Opfer eines Straßenraubes geworden sei. Am 12.4.2024, gegen 15:00 Uhr sei er auf der Bachstraße unterwegs gewesen. Etwa in Höhe Haus.Nr. 7 hätte sich plötzlich von hinten ein Mann genähert und habe ihm Pfefferspray in die Augen gesprüht. Dann ...

