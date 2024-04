Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Straßenraub unter Einsatz von Pfefferspray

Mönchengladbach, Rheydt (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus Mönchengladbach hat am Freitagabend, 12. April 2024, gegen 21.45 Uhr auf der Polizeiwache Rheydt angezeigt, dass er Opfer eines Straßenraubes geworden sei.

Am 12.4.2024, gegen 15:00 Uhr sei er auf der Bachstraße unterwegs gewesen. Etwa in Höhe Haus.Nr. 7 hätte sich plötzlich von hinten ein Mann genähert und habe ihm Pfefferspray in die Augen gesprüht. Dann habe er etwas Hartes am Kopf gespürt, mutmaßlich ein Schlag.

Er habe dann auch festgestellt, dass ihm Bargeld aus der Jackentasche geraubt worden sei.

Angaben zur Fluchtrichtung des Täters konnte das Opfer nicht machen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, kräftige Statur, zwischen 1,60 m und 1,70 m groß, kurze dunkle Haare, kurzer Bart, Bekleidung: blaue Jacke und Hose.

Die Polizei Mönchengladbach fragt, wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter Tel.-Nr. 0216129-0. (wr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell