POL-MG: 16-Jähriger wurde Opfer eines Straßenraubes -| Schwerer Raub durch zwei unbekannte Täter

Mönchengladbach (ots)

Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Mönchengladbach hat angezeigt, dass er am Freitag, 12. April, zwischen 5.00 und 5:30 Uhr, auf der Turmstiege in der Altstadt von zwei zwei bislang unbekannte Tätern bedroht, geschlagen, getreten und beraubt worden sei.

Das Opfer begab sich nach der Tat in den Bereich des Geroparkes (Weiherstraße). Von dort alarmierte ein Bürger für ihn die Polizei.

Gegenüber den Polizisten gab der Jugendliche an, dass er sich in der Nacht in der Altstadt aufgehalten hätte. Er habe dort zunächst einen Mann (TV 2)und später den zweiten Mann (TV 2) kennengelernt. Er sei mit beiden Männern in der Altstadt unterwegs gewesen, zum Teil in verschiedenen Altstadtlokalen. Er habe einem Mann Geld geliehen. Im späteren Verlauf sei er von dem unter TV 1 beschriebenen Mann mit einem Messer bedroht worden. Der andere Mann (TV 2) habe ihn mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht. Er sei weggerannt, dabei aber zu Boden gestürzt. Am Boden liegend sei der von beiden Tätern geschlagen und getreten worden. Außerdem habe man ihm aus seinem Portemonnaie Bargeld worden.

Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei informierte die Mutter des Jugendlichen.

Vorliegende Täterbeschreibung:

Tatverdächtiger (TV) 1

ca. 185 cm großer Mann, europäischer Phänotypus, sprach Deutsch, Bekleidung: schwarze Basecap, weißer Pullover

Tatverdächtiger (TV) 2

ca. 190 cm großer, hagerer, sehr schlanker Mann, Phänotypus: südasiatisch, dunkler Teint, dunkle, leicht lockige Haare, sprach gebrochenes Deutsch, Bekleidung: gelbe Weste

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter Telefon: 02161-29-0. (wr)

