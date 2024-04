Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug

Bad Sassendorf (ots)

Am 07.01.2024 zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde der 88- jährigen Geschädigten in einem Tanzcafé in Bad Sassendorf die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Mit der darin befindlichen EC-Karte wurden kurz darauf in der Volksbank Hellweg in Bad Sassendorf zwei Abhebungsvorgänge getätigt.

Tatverdächtiger 1:

Geschlecht : männlich

Haarfarbe : braun Figur : kräftig Größe : 178 - 193 cm Alter : 45 - 55 Jahre Bekleidung : grauer Stoffmantel, schwarze Hose, schwarze Lederschuhe, blaue Schirmmütze, weißer Mund-Nasenschutz Tatverdächtiger 2:

Geschlecht : männlich

Größe : 177 - 190 cm Alter : 50 - 60 Jahre Bekleidung : schwarze Oberbekleidung, schwarz/weiße (Regen-)Jacke, blaue Jeans, schwarz/weiße Schuhe, schwarze Base Cap, weißer Mund-Nasenschutz

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Hinweis für die Medienvertreter: Das Fahndungsbild finden Sie auf folgender Seite: https://polizei.nrw/fahndung/133819 Das Bild darf zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell