Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugensuche nach Unfall

Sömmerda (ots)

Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei in Sömmerda Zeugen. Ein 7-jähriges Mädchen war am Dienstag gegen 15:00 Uhr auf einem Gehweg in der Fichtestraße gelaufen. Dabei wurde sie von einem Radfahrer angefahren, der aus Richtung Steinstraße in Richtung Wohngebiet "Am Rothenbach" auf dem Weg fuhr. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Ein Familienangehöriger stoppte den Radfahrer, als dieser versuchte zu flüchten. Der Unbekannte gab Personalien an, die sich später jedoch als falsch erwiesen. Personen, die Angaben zu dem Radfahrer machen können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0090965 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (0361/5743-25100) zu melden. (JN)

