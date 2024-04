Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anruf kostet 25.000 Euro

Erfurt (ots)

Einem 60-jährigen Mann wurde gestern Nachmittag in Erfurt sein Handy zum Verhängnis. In der Brühlervorstadt hatte er beim Autofahren aufgrund eines Anrufes auf sein Smartphone geschaut. Dabei ließ sich der Mann derart ablenken, dass er eine rote Ampel übersah. Er rollte auf die Kreuzung und stieß mit einer Straßenbahn zusammen, die in diesem Moment in der Binderslebener Landstraße in Richtung Flughafen fuhr. Der VW des Mannes wurde massiv beschädigt und musste abgeschleppt werden. Personen wurden durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Allerdings entstand an dem Auto und der Straßenbahn ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. (JN)

