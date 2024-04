Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pärchen im handfesten Streit

Erfurt (ots)

In einem Sonnenstudio in der Erfurter Innenstadt kam es Montagvormittag zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein Pärchen war aus noch nicht geklärter Ursache in Streit geraten. Dieser eskalierte derart, dass der 45-Jährige seine 38-jährige Freundin schlug und die Polizei anrücken musste. Diese trennte die beiden und brachte den aufgebrachten Mann vor die Tür. Der 45-Jährige ließ sich allerdings nicht beruhigen. Er schrie herum und schlug seinen Kopf gegen eine Glasscheibe. Durch die Polizei wurde er schließlich gefesselt und auf Grund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Klinik gebracht. (SE)

