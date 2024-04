Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfreiwillige Baumfällung

Erfurt (ots)

Ein 57-jähriger Autofahrer fällte am Dienstag in Erfurt unfreiwillig einen Baum. Der Mann war aus noch ungeklärter Ursache in der Sulzer Siedlung mit seinem Daimler-Benz von der Straße abgekommen und gegen den Baum gefahren. Das Gehölz hielt der Kollision nicht stand und fiel um. Der Wert des zerstörten Baumes wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. An dem Mercedes-Benz entstand Totalschaden in Höhe von 45.000 Euro. Der 57-jährige Autofahrer blieb unverletzt. (JN)

