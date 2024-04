Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fernseher aus Container entwendet

Lippstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 26.04., ca. 23.30 Uhr, bis Samstag, 27.04., ca. 09.00 Uhr, einen Lagercontainer an der Erwitter Straße aufgebrochen. Der Lagercontainer wird von einem daneben befindlichen Imbiss genutzt. Der Inhaber des Imbiss hatte vorübergehend zwei große, neue Fernseher in dem Container zwischengelagert. Zugang erlangten die Täter über ein auf Kipp stehendes kleines Fenster. Um den Abtransport zu ermöglichen, wurde dann die Tür von innen aufgehebelt. Der Wert der beiden Fernseher wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. In der Zwischenzeit hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941 - 9100 0 entgegen. (hn)

