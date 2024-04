Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Ladendiebin biss Detektiv in die Hand

Lippstadt (ots)

Als eine 26-jährige Frau aus Lippstadt am Samstagmorgen (27.04.), gegen 11.15 Uhr, einen Elektrofachmarkt am Südertor mit Diebesgut verlassen wollte, wurde sie von dem 27-jährigen Ladendetektiv des Marktes angehalten. Dieser hatte beobachtet, wie die junge Frau Ware eingesteckt und an der Kasse nicht bezahlt hatte. Die Ladendiebin setzte sich gegen die Festnahme durch den Detektiv erheblich zur Wehr, bespuckte diesen und biss ihm schließlich in die Hand. Nur mit Hilfe eines weiteren Kunden konnte die aufgebrachte Frau unter Kontrolle gebracht und an die hinzugerufene Polizei übergeben werden. Im Rahmen der vorläufigen Festnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Ladendiebin fest. Zudem gab sie an, auch Drogen genommen zu haben. Bei der folgenden Durchsuchung wurde in ihren Socken ein sogenanntes Einhandmesser aufgefunden. Auf Anordnung des zuständigen Gerichts erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des mitgeführten Messers. Der Detektiv erlitt eine leichte, blutende Verletzung an der Hand. Die Lippstädterin wurde anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie muss sich nun u.a. wegen eines schweren räuberischen Diebstahls vor Gericht verantworten. (hn)

