POL-SO: Autokennzeichen gestohlen

Welver (ots) - Gleich in zwei Firmen, die in der Straße Am Bierbäumchen 30 ansässig sind, kam es in der Zeit zwischen dem 25. April, 16 Uhr und dem 26. April, 6 Uhr zu einem Einbruch. Die Täter verschafften sich jeweils durch ein Rolltor und ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Betrieben. Anschließend entwendeten die Einbrecher offenbar gezielt Edelmetall sowie ...

mehr