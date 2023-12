POL-COE: Nottuln, Niederstockumer Weg/ Brauner Audi Q3 beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (19.12.23) in eine Doppelhaushälfte an der Bahnhofstraße in Bösensell eingebrochen. Zwischen 15 Uhr und 22 Uhr hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf. Inwieweit etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Ebenfalls in Bösensell waren Einbrecher an der Sportanlage Am Helmerbach aktiv. Zwischen 22 Uhr am Montag (18.12.23) und 13.45 Uhr am Dienstag (19.12.23) hebelten die Täter drei Türen auf. Nach derzeitigem ...

