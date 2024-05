Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Scheibe eingeschlagen

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung

Grebenhain. Auf einem Schulhof in der Hauptstraße verkippten Unbekannte zwischen Freitag (24.05.) und Sonntag (26.05.) einen Eimer voller Putz. Eine darunter befindliche Wachbetonplatte im Wert von rund 700 Euro muss nun ersetzt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe eingeschlagen

Herbstein. Unbekannte zerstörten in der Nacht zu Montag (27.05.) eine Fensterscheibe einer Scheune in der Vogelsbergstraße in Rixfeld. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell