POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach einem Zusammenstoß zwischen einem Hund und einem PKW

Dienstgebiet PI Altenkirchen (ots) - Am Mittwoch, 29.11.2023, kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Altenkirchen zu zwei Betrugsversuchen am Telefon. In einem Fall gab sich der Anrufer wahrheitswidrig als Polizeibeamter aus. Im zweiten Sachverhalt täuschte der Täter vor, Staatsanwalt zu sein. Die beiden Geschädigten erkannten den Betrugsversuch und beendeten umgehend die Telefonate. Die Polizei Altenkirchen ...

