POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (28.05.). Eine 48-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 13 Uhr die Dr.-Kopp-Straße und wollte nach aktuellem Kenntnissstand nach links auf die Dr.-Dietz-Straße abbiegen. Hierbei stieß sie aus noch unklarer Ursache mit einem von rechts kommenden 30-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen.

Polizeistation Fulda

Hofbieber. Am Mittwoch (29.05.) kam es auf der L 3258 zwischen Morles und Hofbieber zu einem Verkehrsunfall. Aus noch unklarer Ursache kam die Fahrerin eines weißen Skoda nach einer leichten Linkskurve auf nasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 43-jährige Fahrerin aus Nüsttal wurde durch den Aufprall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in noch unklarer Höhe.

Unfall im Gegenverkehr

Philippsthal. Am Dienstag (28.05.), gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Mercedes aus Bebra die Hattorfer Straße von Heimboldshausen kommend in Richtung Philippsthal. Ein 38-jähriger Fahrer eines Ford Mondeo aus Werra-Suhl-Tal fuhr zeitgleich in entgegengesetzter Richtung. Aus noch unbekannten Gründen geriet der Fahrer aus Bebra nach derzeit vorliegenden Informationen in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß. Der 49-Jährige wurde leicht verletzt in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

