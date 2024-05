Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Ferienwohnung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg. Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstag (30.05.), zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einer Ferienpension in der Straße "Am Haselbach" in Seifertshausen. Im ersten Obergeschoss entwendete er derzeitigen Erkenntnissen nach gerade einen Geldbeutel mit einer geringen Menge Bargeld, als er durch die Bewohnerin überrascht wurde. Der Mann flüchtete umgehend. Er kann wie folgt beschrieben werden: circa 40 Jahre, 175 bis 180 cm groß, kräftige Statur, schwarze kurze Haare, kurzer Bart, südländisches Erscheinungsbild. Er trug zum Tatzeitpunkt ein hellblaues Hemd. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

