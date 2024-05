Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung im Bereich Kirchheim am 26.05.2024 gegen 22:00 Uhr

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am Sonntag (26.05.) sollte gegen 22.00 Uhr der Fahrer eines silberfarbenen Mercedes Benz in der Ortslage von Kirchheim durch eine Funkwagenbesatzung der Autobahnpolizei Bad Hersfeld kontrolliert werden. Als der Fahrer die Kontrollabsicht bemerkte, beschleunigte er stark und versuchte, über die Hauptstraße, in Richtung B454, zu flüchten. Zwischen den Ortslagen Kirchheim und Heddersdorf kam es in mehreren Fällen zu Beinahe-Zusammenstößen mit Fahrzeugen aus dem Gegenverkehr. In Heddersdorf konnte der Fahrer gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Gegen den 23-jährigen Fahrer aus Bad Hersfeld wurde nach Feststellung der Personalien ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und insbesondere nach den Pkw-Fahrern, die dem Mercedes am Sonntagabend zwischen Heddersdorf und Kirchheim ausweichen mussten. Meldungen werden unter 06621/5088-0 entgegengenommen.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell