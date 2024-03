Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Baucontainer eingedrungen- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

In der Zeit zwischen gestern, 19.00 Uhr und heute Morgen, 08.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in einen Baucontainer in der Straße "Am Hüttengrund" ein. Entwendet wurde anschließend unter anderem ein Fernsehgerät. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0059099/2024) entgegen. (jd)

