LPI-GTH: Verfahren eingeleitet

Gotha (ots) - Eine 47-jährige Fahrerin eines BMW befuhr gestern Abend die Mairichstraße und beabsichtigte in einem Kreuzungsbereich nach links in die Reinhardsbrunner Straße einzubiegen. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin offenbar eine vorfahrtsberechtigte 61-jährige Fahrerin eines Skoda. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter ...

mehr