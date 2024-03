LPI-GTH: Beschmiert- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Ein 43-jähriger Fahrradfahrer befuhr gestern Abend den Fußweg der Karl-Marien-Straße in Richtung Turnvater-Jahn-Straße. Hierbei kollidierte der Mann mit einem am Straßenrand geparkten Pkw und verursachte einen Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Ein bei dem 43-Jährigen durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, zudem zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ...

mehr