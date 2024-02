Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Immer wieder Karnevalsfreitags - Besuch auf der Hauptfeuer- und Rettungswache Ratingen

Ratingen (ots)

Ratingen, Voisweg, 13:00 Uhr, 09.02.24

Es ist schon lange Tradition, dass die Prinzenpaare freitags die Feuerwehr in Ratingen besuchen kommen. So auch in diesem Jahr! Gegen 13:00 Uhr stattete das Ratingen Kinderprinzenpaar den beruflichen und ehrenamtlichen Kräften einen Besuch ab und um 14:00 Uhr folgten dann die Erwachsenen.

Das Kinderprinzenpaar Felix und Cathryn erwähnten schon in ihrer Begrüßungsrede, dass der Besuch bei der Feuerwehr immer etwas sehr Besonderes sei. Und schwupps, hatten die Jecken schon die Drehleiter im Beschlag und fuhren in den Ratinger Himmel hinauf.

Nur wenig später trafen dann auch Daniel I. und Petra II. mit Gefolge ein, die begeistert begrüßt wurden. Es wurden Orden vergeben, gebützt und zusammen gefeiert! Natürlich konnten auch alle die sich trauten eine Runde mit der Drehleiter fahren!

Bei leckeren Getränken und deftiger Erbsensuppe ging die Zeit viel zu schnell vorbei. Aber nächstes Jahr ist ja wieder Karneval! Wir bedanken uns sehr für den schönen Besuch!

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell