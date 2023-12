POL-K: 231220-4-K/LEV Fahndung nach vermisster 11-Jährigen aus Leverkusen-Opladen

Köln (ots) - Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in der Nacht zu Mittwoch (20. Dezember) an drei geparkten Autos im Gewerbegebiet in Köln-Junkersdorf auf der Horbeller Straße zwischen der Dürener Straße und der Stadtbahnhaltestelle "Marsdorf" sucht die Polizei Zeugen. Ein Mitarbeiter eines Wachdienstes hatte die brennenden Fahrzeuge, die im Abstand von rund 100 ...

