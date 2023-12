Polizei Köln

POL-K: 231220-2-K Drei brennende Autos in Köln-Junkersdorf - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in der Nacht zu Mittwoch (20. Dezember) an drei geparkten Autos im Gewerbegebiet in Köln-Junkersdorf auf der Horbeller Straße zwischen der Dürener Straße und der Stadtbahnhaltestelle "Marsdorf" sucht die Polizei Zeugen.

Ein Mitarbeiter eines Wachdienstes hatte die brennenden Fahrzeuge, die im Abstand von rund 100 Metern auf frei zugänglichen Parkflächen standen, gegen 2.15 Uhr bemerkt und die Polizei verständigt. Die Feuerwehr löschte die im vorderen Fahrzeugbereich brennenden Autos.

Hinweise zum Tatgeschehen sowie verdächtigen Personen nimmt der Staatsschutz der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/de)

