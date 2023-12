POL-K: 231220-1-K/EU Unbekannte sprengen Geldautomaten in Euskirchen - Zeugensuche

Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 27. November, Ziffer 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5659073 Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonntagabend (26. November) in Köln-Volkhoven ist der 69-Jährige gestern in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Gegen 19 Uhr hatte der Senior ...

