POL-DU: Neumühl: Bedroht, attackiert und ausgeraubt - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Im Kreuzungsbereich der Auf- und Ausfahrt der A 40 an der Carl-Benz-Straße sind am Mittwochnachmittag (20. Dezember, gegen 15:15 Uhr) ein Lkw und ein Auto zusammengestoßen. Die 56-jährige Pkw-Fahrerin wurde in ihrem Kia eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus; ihr Auto war nicht mehr fahrbereit. Die Frau schilderte der Polizei, ...

