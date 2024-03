Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Gotha (ots)

Eine 47-jährige Fahrerin eines BMW befuhr gestern Abend die Mairichstraße und beabsichtigte in einem Kreuzungsbereich nach links in die Reinhardsbrunner Straße einzubiegen. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin offenbar eine vorfahrtsberechtigte 61-jährige Fahrerin eines Skoda. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro, diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Reinhardsbrunner Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

