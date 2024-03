Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 11-Jährigen - Ergänzungsmeldung

LPI Gotha (ots)

Seit dem 3. Februar 2024 bat die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach dem 11-jährigen Mohammad Masoud Mirzaie (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5706419). Der Junge wurde im Rahmen einer humanitären Arbeit einer Hilfsorganisation einer medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus in Gotha unterzogen und gilt seither als vermisst. Trotz aller veranlassten Ermittlungen konnte der Junge bisher nicht angetroffen werden. Die Kriminalpolizei Gotha schließt ein beabsichtigtes Verbringen durch nahestehende Personen nicht aus. Es ist möglich, dass sich der 11-Jährige in der Stadt Bremen aufhält oder unmittelbar nach dem Verschwinden aufgehalten hat. Möglicherweise gab es auch eine Kontaktaufnahme einer bisher unbekannten Person im Raum Oberhausen, wo der Junge vor dem medizinischen Eingriff untergebracht war. Von daher hat die Kriminalpolizei Gotha folgende Fragen: Wer hat den Jungen vor dem 8. Januar 2024 in Oberhausen als auch nach dem 8. Januar 2024 in Gotha, auch in Begleitung eines Erwachsenen, gesehen? Wer hat den Jungen nach dem 3. Februar 2024 im Bereich Gotha allein oder in Begleitung gesehen? Er könnte sich sowohl im Bereich des Klinikums aufgehalten haben, als auch zu Fuß in den Morgenstunden auf der Straße in Richtung Gotha - Wechmar unterwegs gewesen sein. Auffällig waren medizinische Verbände an den Armen sowie Beinen. Wer hat Mahammad Masoud Mirzaie nach dem 3. Februar 2024 in Bremen gesehen und kann Angaben zu begleitenden Personen machen? Die Polizei interessiert sich auch zu möglichen Fahrzeugen, die mit dem Jungen in Verbindung stehen können. Weiterhin werden Zeugen gesucht, die im Klinikum in Gotha mit dem Jungen in Kontakt standen und ihm die Möglichkeit der Nutzung ihres Mobilfunktelefons eingeräumt haben. Wer kann Informationen über den derzeitigen Aufenthaltsort des 11-Jährigen geben? Wo wurde der Junge gesehen? Gibt es Erkenntnisse aus Krankenhäusern oder von Ärzten, die eine Behandlung des Jungen nach dem 3. Februar 2024 durchgeführt haben? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 oder jede andere Polizeidienststelle (Bezugsnummer: 0030831/2024) entgegen. Hinweise auf ein Gewaltdelikt liegen nicht vor. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

