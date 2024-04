Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfallflucht in der Paulinenstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Mittwoch (17.04.2024), 17.00 Uhr, und Donnerstag (18.04.2024), 09.15 Uhr, einen in der Paulinenstraße in Markgröningen geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

