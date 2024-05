Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda

26-Jähriger nach Pkw-Brand leicht verletzt

Kalbach. Ein 26-jähriger Mann aus Kalbach war am Freitagmorgen (31.05.), gegen 6 Uhr, mit seinem Seat auf der Verbindungsstrecke zwischen Schweben und Veitsteinbach unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der 26-Jährige versuchte noch das Feuer zu löschen, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Da sich für die unfallaufnehmenden Beamten der Verdacht erhärtete, dass der 26-Jährige unter Alkoholeinfluss steht, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem ist der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie ohne gültige Fahrerlaubnis verantworten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Der Seat brannte vollständig aus.

Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Hofbieber. Am Mittwoch (29.05.), gegen 6.30 Uhr, kam es auf der L 3258 kurz nach dem Ortsausgang Morles in Richtung Hofbieber zu einem Verkehrsunfall. Derzeitigen Erkenntnissen nach schnitt ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleinwagens die dortige Linkskurve und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender orangener Renault Master versuchte nach derzeit vorliegenden Informationen auszuweichen, geriet auf die Bankette und in der Folge ins Schleudern. Das Fahrzeug kippte im Straßengraben auf die Seite. Der Fahrer wurde durch den Unfall verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer des Kleinwagens fuhr weiter. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem schwarzen Kleinwagen geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Rollerfahrerin

Eiterfeld. Am Donnerstag (30.05.), gegen 22.40 Uhr, befuhr eine 17-jährige aus Eiterfeld mit ihrem Roller die K 147 von Eiterfeld-Leibolz kommend in Richtung Hünfeld-Malges. Aus ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Roller und kam zu Fall. Durch eine Ersthelferin wurde sie im Straßengraben liegend aufgefunden. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte 17-Jährige zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

