Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht/Zeugen gesucht

Übach-Palenberg (ots)

Am gestrigen Dienstag (16. April), befuhr ein Geilenkirchener um 15.00 Uhr mit seinem blauen Mercedes die Alte Aachener Straße in Richtung Frelenberg. Kurz hinter der Einfahrt zum Friedhof parkte ein Transporter am Fahrbahnrand. Der Fahrer eines VW Golfs fuhr an dem geparkten Fahrzeug vorbei und touchierte dabei das Fahrzeug des 45-jährigen Mercedes Fahrers. Der Fahrer des Golfs hielt ein Stück weiter an, stieg aus, sammelte Teile seines Seitenspiegels ein und verließ dann umgehend den Unfallort. Die Polizei sucht nun den Fahrer des schwarzen VW Golf sowie Zeugen, die Angaben zum Täter oder dem Unfallgeschehen machen können. Der Fahrer war augenscheinlich männlich und trug einen Kapuzenpullover. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell