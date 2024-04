POL-HS: Betrug durch SMS

Geilenkirchen-Würm/-Süggerath/ (ots) - Zwischen dem 15. April (Montag), 23 Uhr, und dem 16. April (Dienstag), 07.30 Uhr, drangen unbekannte Personen gewaltsam in ein auf der Klosterstraße abgestelltes Kfz ein. Hierfür schlugen sie eine Scheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum einen Koffer mit Make-up sowie eine Geldbörse. In der Straße auf der Zömm öffneten Unbekannte in derselben Nacht einen weiteren Pkw auf dieselbe Art. Nach ersten Erkenntnissen ...

