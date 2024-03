BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen

Iffezheim (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern Abend am Grenzübergang in Iffezheim einen 18-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen angetroffen und polizeilich kontrolliert. In der Kontrolle wies sich der Mann unter anderem mit einem ukrainischen Führerschein aus. Bei der Inaugenscheinnahme der Dokumente wurde durch die Beamten festgestellt, dass es sich bei dem Führerschein um eine Fälschung handelte. Das ...

mehr