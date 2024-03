BPOLI-OG: Bundespolizei deckt Urkundenfälschung auf

Iffezheim/Offenburg (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben am gestrigen Tag drei Haftbefehle vollstreckt. Am Grenzübergang in Iffezheim nahmen die Beamten einen 49-jährigen rumänischen Staatsangehörigen fest. Der Mann war Insasse eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle wegen Diebstahl und besonders schwerem Fall des Diebstahls. Der Mann gab an, die fällige Geldstrafe nicht bezahlen zu können und wurde nach Abschluss der ...

