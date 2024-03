Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftbefehle vollstreckt

Iffezheim/Offenburg (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben am gestrigen Tag drei Haftbefehle vollstreckt. Am Grenzübergang in Iffezheim nahmen die Beamten einen 49-jährigen rumänischen Staatsangehörigen fest. Der Mann war Insasse eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle wegen Diebstahl und besonders schwerem Fall des Diebstahls. Der Mann gab an, die fällige Geldstrafe nicht bezahlen zu können und wurde nach Abschluss der Maßnahmen zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von insgesamt 156 in das Gefängnis eingeliefert. Gestern Abend wurde am Bahnhof in Offenburg eine 19-jährige französische Staatsangehörige angetroffen. Gegen die Dame bestand ebenfalls ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Da sie die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde sie nach Abschluss der Maßnahmen zur Verbüßung von 25 Tagen Freiheitsstrafe in das Gefängnis eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell