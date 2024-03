Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle

Kehl/Lahr/Baden-Baden (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern im Verlauf des Tages mehrere Haftbefehle vollstreckt. Am Grenzübergang Kehl Europabrücke wurde ein 49-jähriger deutscher Staatsangehöriger festgenommen.Der Mann war Insasse eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen einer Ordnungswidrigkeit. Er konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 218 Euro bezahlen und seine Reise fortsetzen. Im selben Bus wurde bei einer 44-jährigen ein Haftbefehl wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung festgestellt. Die Mutter der deutschen Staatsangehörigen konnte die Geldstrafe in Höhe von 2900 Euro bei einem Polizeirevier der Landespolizei bezahlen. Die Dame konnte anschließend ihre Reise fortsetzen. Ebenfalls in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus wurde bereits in den Morgenstunden ein 22-jähriger Mann aus Moldau festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Ein Freund des Mannes bezahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 288 EUR bei einer Dienststelle der Landespolizei in Berlin. Gestern Nachmittag wurde am Bahnhof in Lahr ein 25-jähriger tunesischer Staatsangehöriger festgenommen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ohne Besitzerlaubnis. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 15 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Gestern Abend wurde am Bahnhof in Baden-Baden ein 34-jähriger deutscher Staatsangehöriger angetroffen und polizeilich kontrolliert. Gegen den Mann bestanden zwei Haftbefehle wegen Beleidigung und Sachbeschädigung. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 196 Tagen in das Gefängnis eingeliefert.

