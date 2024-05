Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtiger festgenommen

Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtiger festgenommen

Fulda. Die Polizei Fulda nahm am Mittwochabend (29.05.) nach einem Zeugenhinweis im Gerloser Weg einen Ladendieb fest.

Gegen 21 Uhr informierten Sicherheitsdienst-Mitarbeiter die Polizei, dass sie einen Mann bei einem Ladendiebstahl beobachtet hätten und diesen nun vor dem betreffenden Selbstbedienungsladen im Gerloser Weg festhalten würden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Mann versucht zu flüchten und dabei die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes geschubst. Beamte der Polizei Fulda nahmen kurze Zeit später einen 30-jährigen Mann aus Fulda vor Ort fest. Aufgrund eines offene Haftbefehls in anderer Sache wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine hessische Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 30-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten.

Einbruch in öffentliches Gebäude

Hilders. In der Schulstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (29.05.) in ein öffentliches Verwaltungsgebäude ein. Die Täter hebelten dazu verschiedene Fenster auf und stahlen unter anderem eine geringe Menge Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Hotel

Gersfeld. In der Straße "Auf der Wacht" brachen Unbekannte in der Nacht zu Donnertag (30.05.) in ein Hotel ein. Die Täter drangen dazu über ein Fenster ins Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und hinterließen rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrräder gestohlen

Neuhof. In der Straße "In den Gruben" stahlen Unbekannte in der Nacht auf Donnertag (30.05.) drei Mountainbikes des Herstellers Cube im Gesamtwert von rund 1.300 Euro aus einer Garage eines Einfamilienhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen

Hünfeld. In der Straße "Sperberweg" im Ortsteil Michelsrombach stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (30.05.) einen grauen Audi A4 im Wert von rund 25.000 Euro. Das Auto stand im Hof eines Zweifamilienhauses.

Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich des Sperberweges zur Tatzeit oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Tipps der Polizei zum Schutz vor Fahrzeugdiebstahl:

- Fahrzeug abschließen, beim Verriegeln mit der Funkfernbedienung darauf achten, dass das Fahrzeug dies mit einem optischen/akustischen Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal der Fernbedienung stören, so dass das Fahrzeug nicht verschlossen ist - Fenster und Türen des Fahrzeugs ordnungsgemäß verschließen - Fahrzeug, wenn möglich in der Garage oder an gut beleuchteten oder belebten Straßen parken - Lenkradschloss einrasten lassen (zusätzlich durch Lenkradkralle oder Parkkralle schützen) - Ersatzschlüssel nicht im Fahrzeug oder in der Nähe des Fahrzeugs aufbewahren - GPS-Ortung nachrüsten bzw. beim Hersteller aktivieren - Ist das Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet diese in Betrieb nehmen, - Fahrzeugschlüssel nicht unbeobachtet lassen (z.B. in der Jackentasche an der Garderobe in der Gaststätte)

Für Fahrzeuge mit "Keyless Go" gilt:

- Vor dem Fahrzeugkauf den Sicherheitsaspekt des Keyless-Systems bedenken und wenn möglich darauf verzichten bzw. deaktivieren - Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür lagern bzw. in der Nähe des Fahrzeugs (Entfernung Schlüssel/Auto so groß wie möglich) - Funksignal des Schlüssels abschirmen (z.B. Aluminiumhüllen, Achtung: Aluminiumfolie ist keine zuverlässige Hilfe) Wichtig: Selbsttest machen. Das Fahrzeug darf sich nicht öffnen, wenn man den "abgeschirmten" Schlüssel neben die Fahrzeugtür hält - Ggfls. funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel kaufen

Fahrräder gestohlen

Hosenfeld. In der Nacht zu Donnerstag (30.05.) stahlen Unbekannte aus dem Gartenhaus eines Mehrfamilienhauses im Fliederweg zwei Fahrräder - ein schwarz-gelbes Fahrrad des Herstellers Canyon und ein schwarzes Zweirad mit blauen Applikationen des Herstellers Conway - im Gesamtwert von rund 7.000 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise zu zwei Tätern, die wie folgt beschrieben werden können:

Täter 1: männlich, 15-20 Jahre alt, schwarzer Kapuzenpullover, dunkle Jacke, dunkle Hose, blaue Asics-Sportschuhe mit grün-weißen Applikationen und weißer Sohle

Täter 2: weiblich, 15-20 Jahre alt, grüner Kapuzenpullover, dunkle Jacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Rasdorf. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Donnerstag (30.05.) das vordere amtliche Kennzeichen FD-EK 4321 von einem grauen Opel Corsa und das vordere amtliche Kennzeichen FD-AD 228 von einem grünen Skoda Yeti. Die Pkw standen auf einem Parkplatz im Bereich des Sportplatzes. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereien

Fulda. In der Istergieseler Straße im Stadtteil Istergiesel beschmierten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (30.05.) die Außenmauer einer Scheune mit einem Hakenkreuz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Ein Unbekannter versuchte am Donnerstagnachmittag (30.05.) in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Stockhaus" einzubrechen. Dies wurde von einem Anwohner bemerkt, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Einbrecher kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 30-45 Jahre alt, rund 170 cm groß, mitteleuropäischer Phänotyp, dunkle Oberbekleidung, schwarze, kurze Haare, kurzer Bart. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Fulda. In der Agricolastraße im Ortsteil Johannesberg brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (31.05.) in ein Vereinsheim ein. Um ins Gebäude zu gelangen, schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

