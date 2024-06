Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden, Parkhaus "das be!" Bebra

Am 01.06.2024 in der Zeit von 06:15 - 15:40 Uhr kam es in Bebra im Parkhaus des Einkaufzentrums "das be!" zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich hat ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto den schwarzen BMW eines Mannes aus Bebra beim Ein- /Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Schadenregulierung zu gewährleisten. Es entstand an dem BMW ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500,- EUR an der hinteren rechten Tür und des Stoßfängers. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter der Telefonnummer: 06623/9370.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

