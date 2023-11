Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Taschendiebe bestehlen 35-Jährige - Anschließend Konto geplündert ++ Polizeibeamtinnen löschen Küchenbrand ++

Landkreis Osterholz (ots)

Taschendiebe bestehlen 35-Jährige - Anschließend Konto geplündert

Worpswede. Am Mittwochmittag bestahlen unbekannte Täter eine 35-jährige Frau in einem Verbrauchermarkt an der Osterweder Straße. Die Langfinger griffen unbemerkt in die Jackentasche der Frau und erlangten so die Geldbörse mit Bargeld, Papieren und einer EC-Karte, mit der die Unbekannten anschließend noch einen vierstelligen Betrag vom Konto der Geschädigten abhoben. Die Polizei rät dazu, stets wachsam zu sein und Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen. Keinesfalls dürfen PIN/Geheimzahlen mitgeführt werden.

Polizeibeamtinnen löschen Küchenbrand

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch gegen 17 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Küchenbrand an der Mozartstraße gerufen. Nachdem ein Streifenwagen des Polizeikommissariats Osterholz als erstes vor Ort eintraf, veranlassten die beiden Beamtinnen die sofortige Räumung angrenzender Wohnungen, außerdem löschten sie den Brand in der betroffenen Küche mit einem Feuerlöscher erfolgreich ab. Letztlich wurden weder die 45-jährige Bewohnerin der Wohnung noch die Einsatzkräfte verletzt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro, blieb aber auf die betroffene Wohnung, die bis auf Weiteres nicht bewohnbar ist, begrenzt. Die Brandursache dürfte ersten Ermittlungen zufolge in der Verwendung eines zum Kochen genutzten Gaskochers in der Küche liegen.

