Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufrufe nach Verkehrsunfall-Fluchten in Kirchheim und Wildeck

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kirchheim. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30./31.05.) wurde in der Straße Sonnenblick ein silberner VW Passat von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher des anderen Fahrzeuges entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge hatten neben dem Passat einen Pkw mit französischem Kennzeichen gesehen, bei dem es sich um das Fahrzeug des Unfallverursachers handeln könnte. Am geparkten VW Passat entstand Sachschaden in einer Höhe von geschätzt 2000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wildeck-Bosserode. Am Samstag (01.06.) ereignete sich um 19:40 Uhr in der Straße "Eisfeld" eine Verkehrsunfall-Flucht. Bei einem Überholmanöver wurde ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Wildeck - Bosserode von einem schwarzen BMW von der Fahrbahn abgedrängt und stürzte anschließend auf einen Fahrgassenversatz. Bei dem Sturz verletzte sich der Fahrer des E-Scooters. Der BMW entfernte sich verbotswidrig von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Wildeck-Obersuhl, bei diesem ist lediglich das Teilkennzeichen HEF bekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter der Telefon-Nr. 06623/937-0 zu melden.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

