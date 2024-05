Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Schockanruf - Seniorin um Geld betrogen

Duisburg (ots)

Montagmittag (6. Mai, zwischen 13 und 14 Uhr) schockte eine angebliche Polizistin eine 84-Jährige mit einem Anruf. Die Seniorin soll eine Geldzahlung für eine mutmaßliche Haftverschonung des Sohnes erbringen, da er in einen vermeintlichen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Die Summe übergab die Duisburgerin an ihrer Wohnungstür auf der Ferdinandstraße an einen Unbekannten.

Sie beschreibt den Trickbetrüger wie folgt: Er soll 1,70 Meter groß und ca. 40 Jahre alt sein, eine kräftige Statur, dunkle Augen und dunkle Haare haben. Er habe ein beiges Hemd getragen, darüber eine dunkelgrüne Steppweste und eine blaue Jeanshose.

Wenn Sie den Abholer gesehen haben sollten, melden Sie sich bitte umgehend bei dem Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800.

