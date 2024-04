Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kratzer auf der Fahrerseite

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro haben unbekannte Täter in der Kantstraße hinterlassen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2./3. April) beschädigten sie einen abgestellte Mercedes-Benz Vito.

Wie der Nutzer des Firmenfahrzeugs am Mittwoch anzeigte, hatte er den Wagen am Dienstagabend gegen 18 Uhr geparkt. Als er am nächsten Morgen gegen 6 Uhr damit zur Arbeit fahren wollte, stellte er einen langen Kratzer auf der Fahrerseite fest.

Von einem Unfall wird nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht ausgegangen. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf mögliche Verursacher, die im fraglichen Zeitraum gesehen wurden. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung setzen. |cri

