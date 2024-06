Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall-Flucht am 24.05.2024 in Schlitz

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. In der Zeit von Freitagnachmittag (24.05) 15:15 Uhr bis 15:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Bahnhofstraße 39a zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen roten PKW ordnungsgemäß in einer Parklücke des Getränkemarktes. Nachdem er zu seinem PKW zurückkam stellte er fest, dass an der Beifahrertür im unteren Bereich ein Sachschaden vorhanden war. Aufgrund der Ausgestaltung des Sachschadens besteht auch die Möglichkeit, dass dieser von einem Einkaufswagen herrühren kann. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EURO Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne sein Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter 06641 971-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

