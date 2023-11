Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall unter Alkoholeinfluss

Verkehrsunfallflucht durch Rollerfahrer

Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss, aber ohne Führerschein und Versicherungsschutz

Randalierer mit Haftbefehl

Gebhardshain. Daaden, Brachbach, Betzdorf (ots)

Am Freitag, den 03.11.2023 gegen 16:50 Uhr kam eine 33-jährige Fahrerin eines Opel Corsa auf der L281 zwischen Gebhardshain und Malberg nach links von der Fahrbahn ab. Sie fuhr einen etwa 5 Meter tiefen Abhang herunter, überfuhr mehrere Bäume und überschlug sich mehrfach, wodurch die Fahrerin auch Verletzungen erlitt. Der geschätzte Sachschaden beträgt 20000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Verursacherin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Es folgte die Sicherstellung des Führerscheins und eine Blutentnahme. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Am Freitag, den 03.11.2023 gegen 15:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Betzdorfer Straße in Daaden. Ein 50-jähriger Fahrer eines Audi A3 fuhr in Richtung Schutzbach und musste wegen Gegenverkehr hinter einem ordnungsgemäß auf der Fahrbahn geparkten PKW anhalten. Ein nachfolgender Rollerfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf, wodurch Sachschaden entstand. Anschließend klappte der Rollerfahrer jedoch unverzüglich sein Kennzeichen um und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Roller soll es sich um einen schwarz-weißen Roller handeln. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu einem solchen Roller machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf (02741/9260) zu melden.

Am Freitag, den 03.11.2023 um 19:40 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Büdenholz bei Brachbach bei einer amtsbekannten 23-jährigen Rollerfahrerin eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung festgestellt, weswegen eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem war der Roller nicht versichert und die Fahrerin auch nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Roller wurde daher sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Am Freitag, den 03.11.2023 wurde der Polizei Betzdorf um 23:15 Uhr eine randalierende Person in einer Bar am Konrad-Adenauer-Platz (Busbahnhof)in Betzdorf gemeldet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den amtsbekannten 38-jährigen Randalierer ein Haftbefehl bestand. Der Mann wurde festgenommen und in die JVA Koblenz verbracht.

