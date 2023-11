POL-PDNR: Sachbeschädigung

Neuwied (ots) - In der Zeit von Sonntag, 22.10.2023 bis Montag, 30.10.2023 kam es in Neuwied-Oberbieber in der Friedrich-Rech-Straße nahe eines Edeka-Marktes zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter betraten das Haus in Abwesenheit der Bewohner durch ein angegangenes Fenster und entwendeten diverse Wertgegenstände. Zeugen werden gebeten ...

