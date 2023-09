Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Nach dreijähriger (Zwangs-) Pause ist es endlich wieder so weit - Feuerwehr Mettmann öffnet Türen und Tore für die Bevölkerung

Mettmann (ots)

Rund um die Feuer- und Rettungswache an der Laubacher Straße bieten die Blauröcke am 16.09.2023 in der Zeit von 12:00 - 18:00 Uhr einen Einblick in die Feuerwehrarbeit und stellen die dazu einsetzbare Technik vor. Natürlich können auch alle aktuellen Einsatzfahrzeuge hautnah bestaunt werden. Darüber hinaus werden Rundfahrten mit einem Löschfahrzeug angeboten.

Neben Mitmachaktionen für Groß und Klein wird es eine Riesenhüpfburg geben. Die Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung sowie die Jugendfeuerwehr werden bei verschiedenen Einsatzübungen ihr Können unter Beweis stellen.

Programmeckpunkte:

- 14:00 Uhr: Übung 1 - Brandbekämpfung mit Menschenrettung (LZ2) - 15:00 Uhr: Übung 2 - Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person (LZ1) - 16:00 Uhr: Übung 3 - Brandbekämpfung (Jugendfeuerwehr)

Für das leibliche Wohl ist mit Erbsensuppe, Kaffee, Kuchen und Köstlichkeiten vom Grill gesorgt.

Schauen Sie vorbei und freuen Sie sich auf einen spannenden Tag mit interessanten Einblicken bei der Feuerwehr Mettmann!

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann, übermittelt durch news aktuell