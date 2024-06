Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

1. Bad Hersfeld - Am Freitag (31.05.) parkte eine 62-jährige Fahrerin aus Heringen einen Pkw VW Polon zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als sie zurückkam, stellte sie einen Schaden am Fahrzeug fest, der Verursacher hatte sich entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

2. Philippsthal - Am Freitag (31.05.) parkte ein 63jähriger Fahrer aus Philippsthal eines Pkw Opel Corsa zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "An der Flutbrücke". Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewaache unter www.polizei.hessen.de

3. Bad Hersfeld - In der Zeit vom 30.05.2024, 15.00 Uhr und 31.05.2024, 10.00 Uhr, parkte eine 47-jährige Fahrerin aus Bad Hersfeld eines Pkw VW Polo im Bereich Blumenweg/Freiherr-vom-Stein-Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den geparkten Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

4. Bad Hersfeld - Am Freitag (31.05.) parkte ein 52-jähriger Fahrer aus Hünfeld eines Pkw Citroen Berlingo gegen 10.00 Uhr in der Straße Eisfeld auf einem frei zugänglichen Firmenparkplatz. Ein 81-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld eines Pkw Ford C-Max stieß beim Ausparken gegen sein Fahrzeug, stieg aus, begutachtete den Schaden und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Durch eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, konnte der Unfallverursacher später ermittelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.400 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell