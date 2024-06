Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Amtliches Kennzeichen gestohlen - Pedelec gestohlen - Amtliches Kennzeichen gestohlen - Tätlicher Angriff und Widerstand bei Hilfeleistungseinsatz

Fulda (ots)

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. In der Nacht zu Freitag (31.05.) brachen Unbekannte in der Chattenstraße im Stadtteil Edelzell in ein Bürogebäude ein. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür im rückwärtigen Gebäudebereich auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstanden jedoch rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Amtliches Kennzeichen gestohlen

Rasdorf. In der Setzelbacher Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (30.05.) das vordere amtliche Kennzeichen FD-MS 432 von einem blauen Peugeot 308. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Vereinshauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Neuhof. Unbekannte stahlen am Freitagabend (31.05.), zwischen 22 Uhr und 23 Uhr, ein graues Pedelec des Herstellers Advanced im Wert von rund 5.500 Euro. Das Fahrrad stand in einer unverschlossenen Garage eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Amtliches Kennzeichen gestohlen

Petersberg. In der Eisenacher Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (02.06.) das amtliche Kennzeichen FD-RU 86 eines Wohnmobils. Das Fahrzeug stand dort am Straßenrand vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bäckereifiliale

Fulda. In der Keltenstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (02.06.) in eine Bäckereifiliale in einem Einkaufszentrum ein. Die Täter verschafften sich über eine Schiebetür Zutritt zum Gebäude und stahlen Bargeld. Sie hinterließen rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tätlicher Angriff und Widerstand bei Hilfeleistungseinsatz

Großenlüder. Beamte der Polizei Fulda unterstützen den Rettungsdienst am frühen Sonntagmorgen (02.06.) bei einem Hilfeleistungseinsatz. Die Leitstelle hatte gegen 6 Uhr mitgeteilt, dass dort eine Person auf dem Gehweg liegen soll, die offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 39-jährige Mann - vorsorglich in Polizeibegleitung - im Rettungswagen transportiert. Am Zielort angekommen, weigerte sich der 39-Jährige auszusteigen. Als die Polizeibeamten ihn aus dem Fahrzeug begleiten wollten, schubste und beleidigte er diese. Der Aufforderung, dies zu unterlassen, kam der Mann nicht nach, zeigte sich vielmehr gesteigert verbal aggressiv und wurde weiterhin handgreiflich. Bei der darauffolgenden Festnahme des 39-Jährigen, bei der er in Richtung der Rettungskräfte spuckte, wurde ein Beamter leicht verletzt. Der Mann wurde im Anschluss in polizeiliches Gewahrsam genommen und im Verlauf des Sonntags wieder entlassen. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte verantworten.

